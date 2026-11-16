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    РФ и Грузия возобновляют прямой диалог на уровне спецпредставителей

    В регионе
    • 16 ноября, 2026
    • 03:11
    РФ и Грузия возобновляют прямой диалог на уровне спецпредставителей

    Москва уже установила контакт с новым спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили.

    Как передает Report, об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на российский МИД.

    "Контакт с Георгием Зурабашвили нами установлен. Его российский визави определен - это курирующий южнокавказское направление заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Россия неизменно выступает за выстраивание прагматичных и взаимовыгодных отношений с Грузией", - пояснили изданию в ведомстве.

    В МИД РФ добавили, что переговорщики сосредоточатся на прикладных задачах - расширении торговли, туризма, транспортного сообщения и культурных обменов. По ряду направлений работа уже идет: например, представители аграрных ведомств пытаются упростить взаимные поставки сельхозпродукции, уточняется в статье.

    Напомним, что власти Грузии в конце октября назначили нового специального представителя по связям с Россией - им стал первый заместитель министра иностранных дел страны Георгий Зурабашвили.

    Михаил Галузин Георгий Зурабашвили Россия Грузия
    Rusiya və Gürcüstan xüsusi nümayəndələr səviyyəsində birbaşa dialoqu bərpa edirlər
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