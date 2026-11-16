FT: Дженсен Хуанг может вернуться на пост главы Nvidia

Дженсен Хуанг может вернуться на пост генерального директора Nvidia после скандала вокруг его отношений с предполагаемой китайской шпионкой.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, сторонники миллиардера в Кремниевой долине оказывают давление на совет директоров компании, требуя восстановить его в должности.

Нескольких собеседников FT указали, что Хуанг обсуждал возможность возвращения со своими доверенными лицами. Один из союзников миллиардера сообщил, что они формируют "группу поддержки" из числа руководителей компаний Кремниевой долины, чтобы добиться возвращения бывшего главы Nvidia. Кроме того, они надеются добиться поддержки Белого дома.

Другой собеседник FT сообщил, что Дженсена Хуанга поддерживают "все значимые фигуры в технологическом секторе". За выходные 14-15 ноября открытое письмо с требованием "вернуть Дженсена" поддержали глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а также генеральный директор Epic Games Тим Суини. За возвращение господина Хуанга выступили и некоторые сотрудники Nvidia.

Об отставке Дженсена Хуанга стало известно 12 ноября. Поводом для ухода основателя Nvidia, руководившего компанией 33 года, стали публикации СМИ о его предположительной связи с однофамилицей Элис. Она возглавляет сингапурскую компанию Megaspeed, и американские спецслужбы подозревают эту женщину в шпионаже в пользу Китая.