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    FT: Jensen Huanq "Nvidia"nın baş direktoru vəzifəsinə qayıda bilər

    Biznes
    • 16 noyabr, 2026
    • 05:21
    FT: Jensen Huanq Nvidianın baş direktoru vəzifəsinə qayıda bilər

    Jensen Huanq Çin casusu olduğu iddia edilən qadınla münasibətləri ilə bağlı qalmaqaldan sonra "Nvidia" şirkətinin baş direktoru vəzifəsinə qayıda bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" (FT) qəzeti məlumat yayıb.

    Qəzetin məlumatına görə, milyarderin Silikon vadisindəki müttəfiqləri şirkətin Direktorlar Şurasına onu bərpa etmək üçün təzyiq göstərirlər.

    Bir neçə mənbə FT-yə bildirib ki, Huanq etibarlı sirdaşları ilə geri qayıtmaq imkanını müzakirə edib. Milyarderin müttəfiqlərindən biri bildirib ki, onlar "Nvidia"nın keçmiş baş direktorunun geri qayıtmasını təmin etmək üçün Silikon vadisi rəhbərlərindən ibarət "dəstək qrupu" yaradırlar. Onlar həmçinin Ağ Evin dəstəyinə ümid edirlər.

    Başqa mənbə bildirib ki, Jensen Huanq texnologiya sektorundakı bütün əhəmiyyətli şəxslərin dəstəyinə malikdir. 14-15 noyabrda - həftəsonu "Tesla" və "SpaceX" şirkətlərinin baş direktoru İlon Mask və "Epic Games" şirkətinin baş direktoru Tim Suini "Jensenin geri qayıtmasını" tələb edən açıq məktubu dəstəkləyiblər. Bəzi "Nvidia" işçiləri də Huanqın geri qayıtmasına dəstək verirlər.

    Jensen Huanqın istefası 12 noyabrda elan edilib. Şirkətə 33 il rəhbərlik etmiş "Nvidia" şirkətinin təsisçisinin istefasına səbəb onun Elis soyadı ilə eyni olan qadınla münasibətləri barədə mediada yayılan xəbərlər olub. O, Sinqapurda yerləşən "Megaspeed" şirkətinə rəhbərlik edir, ABŞ-nin xüsusi xidmət orqanları onu Çinə casusluqda şübhəli bilirlər.

    Nvidia İstefa İlon Mask Casus
    FT: Дженсен Хуанг может вернуться на пост главы Nvidia
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