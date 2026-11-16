Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 04:39
    Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток

    Атомный авианосец USS Theodore Roosevelt вошел в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

    Как передает Report, об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского официального представителя.

    С его приходом к юго-востоку от Ирана теперь размещены три авианосные ударные группы американских ВМС. Это, указывает Равид, свидетельствует о необычно высоком уровне военно-морского присутствия США на фоне продолжающейся уже более семи месяцев войны с Ираном.

    В состав прибывшей третьей группы помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Chosin, два эсминца - USS Paul Hamilton и USS Decatur, а также среднее беспилотное судно (MUSV) Seahawk, которое предназначено для выполнения задач радиоэлектронной разведки, наблюдения за надводной и подводной обстановкой и раннего предупреждения.

    В районе Аравийского моря к юго-востоку от Ирана в настоящее время на боевом дежурстве находятся авианосцы USS George Washington и USS George Bush. На каждом из них базируется по 48 истребителей. Вместе с ними вблизи Ирана размещены крейсер и 11 ракетных эсминцев, а также экспедиционная морская база USS Miguel Keith. Также два эсминца ВМС США находятся в Красном море, еще четыре - в восточной части Средиземного моря.

    Авианосец ВМС США Центральное командование ВС США (CENTCOM)
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    05:06
    Politico сообщило о расколе вокруг Трампа после провала на выборах
    Другие страны
    04:39
    Третий авианосец ВМС США прибыл на Ближний Восток
    Другие страны
    04:22
    FT: Дженсен Хуанг может вернуться на пост главы Nvidia
    Бизнес
    03:50
    Фото
    У могил выдающихся азербайджанцев в Тбилиси установлены QR-коды
    Внешняя политика
    03:11
    РФ и Грузия возобновляют прямой диалог на уровне спецпредставителей
    В регионе
    02:38
    КСИР заявил о подрыве на мине танкера в Ормузском проливе
    В регионе
    02:07
    Ракета-носитель со спутниками Amazon взорвалась почти сразу после старта
    ИКТ
    01:45
    Лига наций УЕФА: Франция обыграла Турцию, Испания дома уступила Англии
    Футбол
    01:20
    Мексиканские картели подключили дроны к слежке за пограничниками США
    Другие страны
    Лента новостей