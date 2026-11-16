У могил выдающихся азербайджанцев в Тбилиси установлены QR-коды

У могил исторических личностей в Пантеоне выдающихся азербайджанцев на территории Национального ботанического сада в Тбилиси установлены QR-коды.

Как сообщает местное бюро Report, сканировав эти коды, посетители могут получить информацию о жизни, творчестве и деятельности государственных, научных, литературных и культурных деятелей Азербайджана.

Получение необходимых разрешений и оформление документации для реализации проекта осуществила директор организации "Маариф" Айгюль Исаева. Часть работ, проведенных в рамках проекта "Цифровая память - культурный мост", уже завершена. Отсканировав с помощью мобильного телефона QR-коды, размещенные в Пантеоне, можно ознакомиться с подготовленной информацией об исторических личностях.

По словам инициатора проекта А. Исаевой, в рамках проекта в общей сложности подготовлены таблички с QR-кодами для семи исторических мест, четыре из них установлены у могил в пантеоне. Тексты, размещенные на табличках, подготовлены на азербайджанском, грузинском и английском языках.

Проект "Цифровая память - культурный мост" реализован по инициативе Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.