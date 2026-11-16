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    У могил выдающихся азербайджанцев в Тбилиси установлены QR-коды

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2026
    • 03:50
    У могил выдающихся азербайджанцев в Тбилиси установлены QR-коды

    У могил исторических личностей в Пантеоне выдающихся азербайджанцев на территории Национального ботанического сада в Тбилиси установлены QR-коды.

    Как сообщает местное бюро Report, сканировав эти коды, посетители могут получить информацию о жизни, творчестве и деятельности государственных, научных, литературных и культурных деятелей Азербайджана.

    Получение необходимых разрешений и оформление документации для реализации проекта осуществила директор организации "Маариф" Айгюль Исаева. Часть работ, проведенных в рамках проекта "Цифровая память - культурный мост", уже завершена. Отсканировав с помощью мобильного телефона QR-коды, размещенные в Пантеоне, можно ознакомиться с подготовленной информацией об исторических личностях.

    По словам инициатора проекта А. Исаевой, в рамках проекта в общей сложности подготовлены таблички с QR-кодами для семи исторических мест, четыре из них установлены у могил в пантеоне. Тексты, размещенные на табличках, подготовлены на азербайджанском, грузинском и английском языках.

    Проект "Цифровая память - культурный мост" реализован по инициативе Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

    У могил выдающихся азербайджанцев в Тбилиси установлены QR-коды
    У могил выдающихся азербайджанцев в Тбилиси установлены QR-коды
    У могил выдающихся азербайджанцев в Тбилиси установлены QR-коды
    У могил выдающихся азербайджанцев в Тбилиси установлены QR-коды
    У могил выдающихся азербайджанцев в Тбилиси установлены QR-коды
    QR-коды Тбилиси (Грузия)
    Фото
    Tbilisidə Azərbaycan panteonunda tarixi şəxsiyyətlərin məzarları qarşısında QR kodlar quraşdırılıb
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