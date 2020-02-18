Глава ГТК: Ювелирную отрасль невозможно регулировать высокими налогами

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"Мы осведомлены о серьезности проблем в ювелирной отрасли Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехдиев.

"Сегодня мы не в состоянии организовать нашу деятельность, несмотря на высокий потенциал наших импортно-экспортных операций и внутреннего производства в этой области. Борьба с "теневой" экономикой обеспечит будущее развитие действующих в рамках закона предпринимателей.

В этой отрасли мы наблюдаем неутешительную статистику. Невозможно регулировать ювелирную отрасль путем применения высоких налогов и тарифов, повышения налогов на импортно-экспортные операции. Регулирование ювелирной отрасли осуществляется путем оценки перспективных предложений, содействия развитию сектора, борьбы с контрабандой и создания благоприятных условий для предпринимателей. Если государственный и частный сектор не предпримут совместных действий, развитие рынка невозможно, независимо от снижения или увеличения налогов в этой области. Мы знакомы с проблемами в законодательстве. Сегодня чрезмерные налоги и пошлины вынуждают легальные компании отдавать предпочтение контрабанде. Это усложняет нашу борьбу", - сказал он.