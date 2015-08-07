Минэнерго РФ направило Турции два предложения по "Турецкому потоку"

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Минэнерго РФ направило Турции два варианта межправительственного соглашения по "Турецкому потоку" - по строительству либо первой, либо всех четырех ниток.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Направили Турции два предложения по межправсоглашению по "Турецкому потоку". Одно - по строительству первой нитки, второе - по строительству всех четырех ниток", - сказал представитель Минэнерго. Он не уточнил, когда были направлены документы.

Представитель "Газпрома" отказался комментировать сообщения о том, что в компании якобы уже принято решение об изменении конфигурации "Турецкого потока", и газопровод будет состоять только из одной или двух ниток.





