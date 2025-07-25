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Чистая прибыль Фонда возрождения Карабаха снизилась почти на 43%

Чистая прибыль Фонда возрождения Карабаха снизилась почти на 43% Чистая прибыль Фонда Возрождения Карабаха снизилась почти на 43%
Финансы
25 июля 2025 г. 12:26
Чистая прибыль Фонда возрождения Карабаха снизилась почти на 43%

Фонд возрождения Карабаха завершил 2024 год с чистой прибылью в 137,525 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Фонда, это на 42,8% меньше по сравнению с 2023 годом.

В прошлом году доходы Фонда от пожертвований составили 80,287 млн манатов (в 2,6 раза меньше, чем в предыдущем году), финансовые доходы - 74,579 млн манатов (на 58% больше), общие, административные и прочие операционные расходы - 3,635 млн манатов (на 0,2% больше), финансовые убытки - 469 тыс. манатов (в предыдущем году была прибыль), а выплаты по налогу на прибыль составили 14,596 млн манатов (на 55,3% больше).

На 1 января этого года активы Фонда Возрождения Карабаха составили 1 млрд 617,813 млн манатов, что на 9,5% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства Фонда увеличились на 74% до 7,575 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 9,3% до 1 млрд 610,238 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ Dirçəliş Fondunun xalis mənfəəti 43 %-ə yaxın azalıb

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