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США выделили Польше $4 млрд по программе Foreign Military Financing

США выделили Польше $4 млрд по программе Foreign Military Financing Военные ведомства Польши и США подписали соглашение о предоставлении Варшаве кредитных гарантий на сумму $4 млрд по программе Foreign Military Financing.
Другие страны
25 июля 2025 г. 12:38
США выделили Польше $4 млрд по программе Foreign Military Financing

Военные ведомства Польши и США подписали соглашение о предоставлении Варшаве кредитных гарантий на сумму $4 млрд по программе Foreign Military Financing.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Польши в соцсетях.

"Вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш подписал соглашение на выделение Польше Соединенными Штатами Америки кредитных гарантий в рамках программы Foreign Military Financing", - сказано в сообщении.

На церемонии подписания документа вице-премьер отметил, что Польша стала крупнейшим бенефициаром программы военного кредитования США.

"В рамках программы Foreign Military Financing США выделят Польше кредитные гарантии в размере $4 млрд. Средства будут направлены на модернизацию польских ВС", - отметило ведомство.

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