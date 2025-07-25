Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов тепла

26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 33-37° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 40-45%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки, местами ливневого характера, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 35-40° тепла, в горах ночью 10-15, днем - 22-26° тепла.