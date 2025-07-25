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Посол: Азербайджан играет важную роль в регионе Ближнего Востока

Посол: Азербайджан играет важную роль в регионе Ближнего Востока Азербайджан может играть и уже играет важную роль в регионе Ближнего Востока.
Внешняя политика
25 июля 2025 г. 12:20
Посол: Азербайджан играет важную роль в регионе Ближнего Востока

Азербайджан может играть и уже играет важную роль в регионе Ближнего Востока.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, отвечая на вопрос журналистов.

"Я хочу поблагодарить Азербайджан за предоставление площадки для проведения переговоров", - отметил он.

"Азербайджан сыграл важную и ключевую роль в сближении Турции и Израиля. Баку также играет важную роль и в других региональных вопросах Ближнего Востока, в том числе и по Сирии ", - сказал посол.

Он также отметил, что участие Азербайджана в авраамских соглашениях, посредничестве и переговоров Израиля с другими странами, символизирует авторитет, которую развил Баку в регионе, улучшая отношения между сторонами.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycan Yaxın Şərq regionunda mühüm rol oynayır
Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan plays important role in Middle East region

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