Два сотрудника Report стали победителями индивидуального конкурса для журналистов

Два сотрудника информационного агентства Report стали победителями индивидуального конкурса для журналистов, объявленного Агентством развития медиа Азербайджана (MEDİA).
Корреспондент Report Саяд Гасанли одержала победу в номинации "Лучшее интервью", а Айсель Туран была признана лучшей в номинации "Лучший репортаж".
Представители других изданий, входящих в Global Media Group, также были отмечены наградами. По одному победителю в различных номинациях представили Oxu.az, Caliber.az и газета Kaspi, а телеканал Baku tv имеет двух лауреатов.
В частности, Алемде Насиб (Oxu.az) победила в номинации "Лучшее интервью", Вюсал Лалаев (Baku tv) стал лучшим в категории "Лучший социально-экономический репортаж", Эмин Тарвердиев (Baku tv) получил награду за "Лучший тематический репортаж" (спорт, культура и др.), Айгюн Джафарова (Kaspi) была отмечена в номинации "Лучшее интервью", а Тимур Рзаев (Caliber.az) стал победителем в категории "Лучший социально-экономический репортаж".