О нас

Джордж Дик: Перед новым послом Израиля стоит задача по укреплению торгово-экономических связей

Джордж Дик: Перед новым послом Израиля стоит задача по укреплению торгово-экономических связей Джордж Дик: Перед новым послом Израиля стоит задача по укреплению торгово-экономических связей
Внешняя политика
25 июля 2025 г. 12:34
Джордж Дик: Перед новым послом Израиля стоит задача по укреплению торгово-экономических связей

За последние шесть лет Израиль и Азербайджан достигли значительного прогресса в развитии двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик во время своего последнего брифинга перед завершением дипломатической миссии.

Он подчеркнул, что современные израильско-азербайджанские отношения характеризуются глубокой диверсификацией, охватывая не только стратегические сферы энергетики и безопасности, но и активно развивающиеся бизнес-контакты.

"Открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве в 2023 году стало важной вехой и огромным достижением для отношений двух стран", - отметил дипломат.

Джордж Дик особо подчеркнул, что перед его преемником, новым послом Израиля Роненом Краусом, который вскоре прибудет в Баку, стоит приоритетная задача по существенному укреплению торгово-экономических связей между государствами.

"Я думаю, что $243 млн в двусторонней торговле без учета нефти недостаточно, несмотря на то что это вдвое больше показателя 2021 года. Цифра должна быть преумножена в пять или шесть раз, чтобы мы действительно достигли нормального уровня", - заявил посол.

Дипломат также выразил надежду на увеличение присутствия израильских компаний в Азербайджане, особенно подчеркнув перспективы их участия в масштабных проектах по восстановлению и развитию Карабахского региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке George Deek: New Israeli ambassador tasked with boosting trade and economic ties

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi