Джордж Дик: Перед новым послом Израиля стоит задача по укреплению торгово-экономических связей

Джордж Дик: Перед новым послом Израиля стоит задача по укреплению торгово-экономических связей

За последние шесть лет Израиль и Азербайджан достигли значительного прогресса в развитии двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом журналистам заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик во время своего последнего брифинга перед завершением дипломатической миссии.

Он подчеркнул, что современные израильско-азербайджанские отношения характеризуются глубокой диверсификацией, охватывая не только стратегические сферы энергетики и безопасности, но и активно развивающиеся бизнес-контакты.

"Открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве в 2023 году стало важной вехой и огромным достижением для отношений двух стран", - отметил дипломат.

Джордж Дик особо подчеркнул, что перед его преемником, новым послом Израиля Роненом Краусом, который вскоре прибудет в Баку, стоит приоритетная задача по существенному укреплению торгово-экономических связей между государствами.

"Я думаю, что $243 млн в двусторонней торговле без учета нефти недостаточно, несмотря на то что это вдвое больше показателя 2021 года. Цифра должна быть преумножена в пять или шесть раз, чтобы мы действительно достигли нормального уровня", - заявил посол.

Дипломат также выразил надежду на увеличение присутствия израильских компаний в Азербайджане, особенно подчеркнув перспективы их участия в масштабных проектах по восстановлению и развитию Карабахского региона.