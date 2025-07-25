Инвестиции Фонда возрождения Карабаха в долговые ценные бумаги выросли на 20%

Инвестиции Фонда возрождения Карабаха в долговые ценные бумаги выросли на 20%

На 1 января этого года инвестиции Фонда возрождения Карабаха (ФВК) в долговые ценные бумаги составили 1 млрд 188,844 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Фонда, это на 20% больше по сравнению с 1 января прошлого года.

73,4% или 873,057 млн манатов инвестиций ФВК в долговые ценные бумаги были долгосрочными (на 30% больше, чем год назад), а 26,6% или 315,787 млн манатов - краткосрочными (на 0,7% меньше).

За год доля инвестиций Фонда в долговые ценные бумаги в его активах увеличилась на 6,4 процентных пункта, достигнув 73,5% с 67,1%.