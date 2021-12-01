Исполняется 15 лет деятельности SOCAR в Грузии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отмечает 15-летие своей деятельности в Грузии.
Компания вышла на рынок Грузии в 2006 году, сообщает грузинское бюро Report.
В SOCAR Georgia Petroleum, дочерней компании SOCAR в соседней стране, сообщили, что Грузия стала первой страной, где компания открыла АЗС за пределами Азербайджана.
Кроме того, в течение долгих лет SOCAR является одним из крупнейших инвесторов в Грузии и крупнейшим налогоплательщиком. Количество сотрудников компании превышает 4 тысяч человек.