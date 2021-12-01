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Исполняется 15 лет деятельности SOCAR в Грузии

Исполняется 15 лет деятельности SOCAR в Грузии Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отмечает 15-летие своей деятельности в Грузии.
Энергетика
1 декабря 2021 г. 17:55
Исполняется 15 лет деятельности SOCAR в Грузии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отмечает 15-летие своей деятельности в Грузии.

Компания вышла на рынок Грузии в 2006 году, сообщает грузинское бюро Report.

В SOCAR Georgia Petroleum, дочерней компании SOCAR в соседней стране, сообщили, что Грузия стала первой страной, где компания открыла АЗС за пределами Азербайджана.

Кроме того, в течение долгих лет SOCAR является одним из крупнейших инвесторов в Грузии и крупнейшим налогоплательщиком. Количество сотрудников компании превышает 4 тысяч человек.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın Gürcüstandakı fəaliyyətinin 15 illiyi tamam olur

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