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Азербайджанская нефть подешевела почти на $1

Азербайджанская нефть подешевела почти на $1 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на $0,93 или 1,3% - до $69,48.
Энергетика
26 июля 2025 г. 11:02
Азербайджанская нефть подешевела почти на $1

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на $0,93 или 1,3% - до $69,48.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $69,56.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на $1,26 или 1,3%, составив $68,23.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price down by nearly $1
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 1 dollara yaxın ucuzlaşıb

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