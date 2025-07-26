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Наблюдательный совет SOCAR утвердил скорректированный бюджет на 2025 год

Наблюдательный совет SOCAR утвердил скорректированный бюджет на 2025 год 09:17
Энергетика
26 июля 2025 г. 09:23
Наблюдательный совет SOCAR утвердил скорректированный бюджет на 2025 год

Наблюдательный совет Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) под председательством министра экономики, главы совета Микаила Джаббарова рассмотрел аудированные финансовые и операционные итоги деятельности компании в 2024 году, а также информацию по вопросам, обсуждавшимся на предыдущем заседании.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе заседания был утвержден консолидированный и скорректированный бюджет Госнефтекомпании на 2025 год.

Кроме того, участникам заседания была представлена информация о деятельности SOCAR в первом полугодии 2025 года, а также о проектах, запланированных к реализации.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın bu il üçün tam konsolidasiya olunmuş və dürüstləşdirilmiş büdcəsi təsdiqlənib

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