На севере Франции зарегистрировали очаг вируса птичьего гриппа

Французские власти зарегистрировали вспышку птичьего гриппа на птицеферме, расположенной на севере страны.

Французские власти зарегистрировали вспышку птичьего гриппа на птицеферме, расположенной на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу министерство сельского хозяйства.

"В период, когда вирус птичьего гриппа активно циркулирует в Европе из-за перелетных птиц, Франция 26 ноября зафиксировала на птицеферме в городе Варам в департаменте Нор вспышку, вызванную высокопатогенным штаммом", - говорится в сообщении министерства. В нем отмечается, что "специалисты продолжают исследования, чтобы установить причину возникновения очага".

В связи со вспышкой власти вновь обратились с призывом к владельцам птицефабрик соблюдать все правила для обеспечения биобезопасности.

В начале этого года на французских фермах было выявлено около 400 очагов вируса птичьего гриппа. Чтобы сдержать эпидемию, фермеры были вынуждены уничтожить тогда более 3,5 млн уток и кур.