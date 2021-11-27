На севере Франции зарегистрировали очаг вируса птичьего гриппа

Французские власти зарегистрировали вспышку птичьего гриппа на птицеферме, расположенной на севере страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу министерство сельского хозяйства.
"В период, когда вирус птичьего гриппа активно циркулирует в Европе из-за перелетных птиц, Франция 26 ноября зафиксировала на птицеферме в городе Варам в департаменте Нор вспышку, вызванную высокопатогенным штаммом", - говорится в сообщении министерства. В нем отмечается, что "специалисты продолжают исследования, чтобы установить причину возникновения очага".
В связи со вспышкой власти вновь обратились с призывом к владельцам птицефабрик соблюдать все правила для обеспечения биобезопасности.
В начале этого года на французских фермах было выявлено около 400 очагов вируса птичьего гриппа. Чтобы сдержать эпидемию, фермеры были вынуждены уничтожить тогда более 3,5 млн уток и кур.