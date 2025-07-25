Евро подешевело к доллару в преддверии выхода индекса делового климата в Германии

Стоимость евро к доллару снизилась в пятницу утром в преддверии выхода индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO.

Стоимость евро к доллару снизилась в пятницу утром в преддверии выхода индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Курс евро к доллару снизился до $1,1742 с $1,1749 за евро.

Курс доллара к иене на 8.05 мск поднимался до 147,11 иены с уровня прошлого закрытия в 147,01 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,07% - до 97,56 пункта.

В пятницу исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии. Прогнозируется, что показатель в июле поднялся до 89 пунктов с уровня июня в 88,4 пункта.

Также рынки анализируют недавние решения Европейского центрального банка по своей денежно-кредитной политике. В четверг регулятор принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений подряд.