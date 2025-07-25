Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2025)

Согласно официальным курсам валют Центрального Банка Азербайджана на сегодня, курс доллара США остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Согласно официальным курсам валют Центрального банка Азербайджана на сегодня, курс доллара США остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% и составил 1,9961 маната, а курс 100 российских рублей снизился на 1,2% и составил 2,1425 маната.