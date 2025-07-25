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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2025) Согласно официальным курсам валют Центрального Банка Азербайджана на сегодня, курс доллара США остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Финансы
25 июля 2025 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2025)

Согласно официальным курсам валют Центрального банка Азербайджана на сегодня, курс доллара США остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% и составил 1,9961 маната, а курс 100 российских рублей снизился на 1,2% и составил 2,1425 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9961

100 российских рублей

2,1425

1 австралийский доллар

1,1172

1 белорусский рубль

0,5732

1 болгарский лев

1,0210

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1233

1 чешская крона

0,0813

1 китайский юань

0,2373

1 датская крона

0,2674

1 грузинский лари

0,6280

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,2937

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1781

1 швейцарский франк

2,1358

1 израильский шекель

0,5074

1 канадский доллар

1,2446

1 кувейтский динар

5,5726

100 казахстанских тенге

0,3127

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,5029

1 молдавский лей

0,1011

1 норвежская крона

0,1676

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5984

1 польский злотый

0,4692

1 румынский лей

0,3938

1 сербский динар

0,0170

1 сингапурский доллар

1,3285

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3328

1 Турецкая лира

0,0419

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1556

1 Новозеландский доллар

1,0237

Золото

5714,1250

Серебро

66,2397

Платина

2381,8275

Палладий

2075,2155
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.07.2025)

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