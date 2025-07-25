Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.07.2025)

Согласно официальным курсам валют Центрального банка Азербайджана на сегодня, курс доллара США остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% и составил 1,9961 маната, а курс 100 российских рублей снизился на 1,2% и составил 2,1425 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9961
|
100 российских рублей
|
2,1425
|
1 австралийский доллар
|
1,1172
|
1 белорусский рубль
|
0,5732
|
1 болгарский лев
|
1,0210
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1233
|
1 чешская крона
|
0,0813
|
1 китайский юань
|
0,2373
|
1 датская крона
|
0,2674
|
1 грузинский лари
|
0,6280
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0197
|
1 британский фунт
|
2,2937
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1781
|
1 швейцарский франк
|
2,1358
|
1 израильский шекель
|
0,5074
|
1 канадский доллар
|
1,2446
|
1 кувейтский динар
|
5,5726
|
100 казахстанских тенге
|
0,3127
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5029
|
1 молдавский лей
|
0,1011
|
1 норвежская крона
|
0,1676
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5984
|
1 польский злотый
|
0,4692
|
1 румынский лей
|
0,3938
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3285
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3328
|
1 Турецкая лира
|
0,0419
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1556
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0237
|
Золото
|
5714,1250
|
Серебро
|
66,2397
|
Платина
|
2381,8275
|
Палладий
|
2075,2155