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В Таиланде из-за ударов Камбоджи погибли 15 человек

В Таиланде из-за ударов Камбоджи погибли 15 человек 14 гражданских и один военнослужащий погибли в Таиланде из-за ударов со стороны Камбоджи.
Другие страны
25 июля 2025 г. 09:13
В Таиланде из-за ударов Камбоджи погибли 15 человек

14 гражданских и один военнослужащий погибли в Таиланде из-за ударов со стороны Камбоджи.

Как передает Report, об этом сообщил Минздрав страны.

Кроме того, ранены 46 человек.

В заявлении командования сухопутных войск Таиланда, распространенном в пятницу, говорится о том, что бои между таиландскими и камбоджийскими войсками продолжаются с новой интенсивностью. Камбоджийская сторона снова применяет РСЗО "Град", поражая гражданские цели в глубине территории Таиланда.

"Войска Таиланда отвечают адекватными контрмерами в соответствии с тактической ситуацией", - говорится в сообщении.

В ответ на применение систем залпового огня таиландские вооруженные силы применили 155-миллиметровые орудия.

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