В Таиланде из-за ударов Камбоджи погибли 15 человек

14 гражданских и один военнослужащий погибли в Таиланде из-за ударов со стороны Камбоджи.
Как передает Report, об этом сообщил Минздрав страны.
Кроме того, ранены 46 человек.
В заявлении командования сухопутных войск Таиланда, распространенном в пятницу, говорится о том, что бои между таиландскими и камбоджийскими войсками продолжаются с новой интенсивностью. Камбоджийская сторона снова применяет РСЗО "Град", поражая гражданские цели в глубине территории Таиланда.
"Войска Таиланда отвечают адекватными контрмерами в соответствии с тактической ситуацией", - говорится в сообщении.
В ответ на применение систем залпового огня таиландские вооруженные силы применили 155-миллиметровые орудия.