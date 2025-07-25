В Таиланде из-за ударов Камбоджи погибли 15 человек

14 гражданских и один военнослужащий погибли в Таиланде из-за ударов со стороны Камбоджи.

14 гражданских и один военнослужащий погибли в Таиланде из-за ударов со стороны Камбоджи.

Как передает Report, об этом сообщил Минздрав страны.

Кроме того, ранены 46 человек.

В заявлении командования сухопутных войск Таиланда, распространенном в пятницу, говорится о том, что бои между таиландскими и камбоджийскими войсками продолжаются с новой интенсивностью. Камбоджийская сторона снова применяет РСЗО "Град", поражая гражданские цели в глубине территории Таиланда.

"Войска Таиланда отвечают адекватными контрмерами в соответствии с тактической ситуацией", - говорится в сообщении.

В ответ на применение систем залпового огня таиландские вооруженные силы применили 155-миллиметровые орудия.