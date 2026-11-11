Кнессет одобрил Гидеона Саара на пост главы МВД
Другие страны
- 11 ноября, 2026
- 15:03
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Правительство Израиля одобрило назначение министра иностранных дел Гидеона Саара также на пост министра внутренних дел.
Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.
Кандидатуру Саара предложил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Отмечается, что Саар будет совмещать руководство внешнеполитическим ведомством и МВД.
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