Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Кнессет одобрил Гидеона Саара на пост главы МВД

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 15:03
    Кнессет одобрил Гидеона Саара на пост главы МВД

    Правительство Израиля одобрило назначение министра иностранных дел Гидеона Саара также на пост министра внутренних дел.

    Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

    Кандидатуру Саара предложил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Отмечается, что Саар будет совмещать руководство внешнеполитическим ведомством и МВД.

    Гидеон Саар Кнессет Израиля
    Gideon Saar İsrailin daxili işlər naziri postuna təsdiqlənib
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    16:15
    В Италии не менее 300 школ эвакуированы из-за писем с угрозой взрыва - Обновлено
    Другие страны
    16:13
    В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший - Обновлено
    Происшествия
    16:11
    Зеленский: Украина завершила подготовку для открытия офиса FREYJA в Дании
    Другие страны
    16:10
    Кушнер: США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров по Украине
    В регионе
    16:08
    В Азербайджане за 10 месяцев восстановили на работе 72 незаконно уволенных сотрудника
    Социальная защита
    15:59
    В Азербайджане предупредили о фишинговых атаках от имени дорожной полиции
    ИКТ
    15:52
    Зорин: В ближайшие 2-3 недели пройдет масштабный обмен пленными между РФ и Украиной
    В регионе
    15:49
    Гусев: Экономсотрудничество придает отношениям Киева и Баку дополнительную устойчивость
    Внешняя политика
    15:43
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в религиозной сфере
    Внешняя политика
    Лента новостей