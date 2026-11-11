Кнессет одобрил Гидеона Саара на пост главы МВД

Правительство Израиля одобрило назначение министра иностранных дел Гидеона Саара также на пост министра внутренних дел.

Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

Кандидатуру Саара предложил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Отмечается, что Саар будет совмещать руководство внешнеполитическим ведомством и МВД.