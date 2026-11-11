Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Президент Бразилии: Войны и инфляция вытеснили климатическую повестку

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 15:03
    Президент Бразилии: Войны и инфляция вытеснили климатическую повестку

    Войны и инфляция вытесняют климатическую проблематику из международной политической повестки, однако изменение климата остается серьезной угрозой для всего мира.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на саммите лидеров COP31.

    По его словам, вопросам изменения климата уделяется все меньше внимания на международных политических площадках.

    "В начале этого года тема изменения климата исчезла из выступлений и документов мировых лидеров. На встречах G7 и G20 - форумов, объединяющих крупнейших эмитентов парниковых газов, - обеспокоенность сменилась молчанием. Мы начали больше говорить об оружии и тарифах, чем о выживании будущих поколений", - сказал президент Бразилии.

    Он отметил, что энергетический переход некоторые стали воспринимать как препятствие для безопасности и благосостояния государств.

    "Когда война и инфляция стучатся в дверь сегодня, думать о климатической катастрофе завтрашнего дня становится еще сложнее. Однако нельзя оставлять планету во власти споров о гегемонии, в то время как засухи, наводнения и повышение уровня моря уже стали частью реальности миллионов людей", - подчеркнул Лула да Силва.

    По его словам, сегодня право вето и власть денег способны изменить все на политической арене, тогда как многосторонность открывает двери для дипломатии.

    Президент Бразилии заявил, что для поиска новых решений существующих климатических проблем необходима политическая воля.

    "Климатический кризис - это также кризис несправедливости. В мире сохраняются неравенство между государствами, гендерная и расовая несправедливость", - заявил он.

    Лула да Силва подчеркнул, что богатые страны развивались за счет ресурсов планеты и теперь должны выполнить взятые на себя обязательства.

    Изменение климата COP31 Луис Инасиу Лула да Силва
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