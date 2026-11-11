В польском Эльблонге задержан мужчина, угрожавший повторить теракт как в Кракове

В польском городе Эльблонг задержали 68-летнего мужчину, который одобрял действия террориста в Кракове и угрожал последовать его примеру в родном городе.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания RMF24.

Мужчину устроил скандал в секретариате городского совета Эльблонга, угрожая сотрудникам, что повторит события 7 ноября, где в результате действий 24-летнего нападавшего шесть человек, 15 ранены.

В УК страны уже за само публичное одобрение преступления предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения свободы. Ему грозит от 6 месяцев до 8 лет тюрьмы. А угрозы в адрес других лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

В другом польском городе, Илаве, полиция получила сообщение о том, что один из жителей общины на своей странице в соцсети угрожает убийством другим людям, одобряя действия нападавшего из Кракова. Полицейские сразу установили владельца аккаунта, а также определили место, где он находился. Задержан 40-летний мужчина, который заявил, что опубликовал пост, находясь под воздействием алкоголя. Он не смог объяснить, с какой целью это сделал, а когда протрезвел, удалил его.

В квартире мужчины полицейские не нашли ничего, что могло бы свидетельствовать о его намерении выполнить угрозы о совершении преступления. Однако прокурор решил применить к мужчине полицейский надзор.