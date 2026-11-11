Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В польском Эльблонге задержан мужчина, угрожавший повторить теракт как в Кракове

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 14:57
    В польском Эльблонге задержан мужчина, угрожавший повторить теракт как в Кракове

    В польском городе Эльблонг задержали 68-летнего мужчину, который одобрял действия террориста в Кракове и угрожал последовать его примеру в родном городе.

    Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания RMF24.

    Мужчину устроил скандал в секретариате городского совета Эльблонга, угрожая сотрудникам, что повторит события 7 ноября, где в результате действий 24-летнего нападавшего шесть человек, 15 ранены.

    В УК страны уже за само публичное одобрение преступления предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения свободы. Ему грозит от 6 месяцев до 8 лет тюрьмы. А угрозы в адрес других лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

    В другом польском городе, Илаве, полиция получила сообщение о том, что один из жителей общины на своей странице в соцсети угрожает убийством другим людям, одобряя действия нападавшего из Кракова. Полицейские сразу установили владельца аккаунта, а также определили место, где он находился. Задержан 40-летний мужчина, который заявил, что опубликовал пост, находясь под воздействием алкоголя. Он не смог объяснить, с какой целью это сделал, а когда протрезвел, удалил его.

    В квартире мужчины полицейские не нашли ничего, что могло бы свидетельствовать о его намерении выполнить угрозы о совершении преступления. Однако прокурор решил применить к мужчине полицейский надзор.

    Теракт Массовая стрельба Польша
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    16:26
    Фото
    Азербайджан и Вьетнам обсудили расширение торговли и инвестиций
    Бизнес
    16:15
    В Италии не менее 300 школ эвакуированы из-за писем с угрозой взрыва - Обновлено
    Другие страны
    16:13
    В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший - Обновлено
    Происшествия
    16:11
    Зеленский: Украина завершила подготовку для открытия офиса FREYJA в Дании
    Другие страны
    16:10
    Кушнер: США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров по Украине
    В регионе
    16:08
    В Азербайджане за 10 месяцев восстановили на работе 72 незаконно уволенных сотрудника
    Социальная защита
    15:59
    В Азербайджане предупредили о фишинговых атаках от имени дорожной полиции
    ИКТ
    15:52
    Зорин: В ближайшие 2-3 недели пройдет масштабный обмен пленными между РФ и Украиной
    В регионе
    15:49
    Гусев: Экономсотрудничество придает отношениям Киева и Баку дополнительную устойчивость
    Внешняя политика
    Лента новостей