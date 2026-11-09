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    Устроивший стрельбу в Кракове мужчина умер в больнице - Обновлено

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 16:33
    Устроивший стрельбу в Кракове мужчина умер в больнице - Обновлено

    В автомобиле устроившего стрельбу в центре Кракова (Польша) нашли две винтовки AR-15 и два пистолета.

    Как передает Report со ссылкой на польские медиа, об этом заявил пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.

    "При Михале Оксиньском, расстрелявшем людей в центре Кракова, было обнаружено четыре единицы оружия, несколько сотен единиц боеприпасов, в том числе к этим винтовкам и пистолетам. Это около полутысячи единиц дополнительных боеприпасов, которые могли быть использованы", – отметил Новак.

    Он также отметил, что на месте присшествия полиция изъяла большое количество гильз.

    "Всего в Кракове было произведено как минимум несколько десятков выстрелов, возможно, даже несколько сотен. Точное количество станет известно после анализа документации, которую в течение выходных собирали прокуроры и полицейские", – добавил он.

    Он сказал, что расследование, несмотря на смерть подозреваемого, продолжается.

    Кроме того, минимум четыре мобильных телефона были найдены у злоумышленника и в его автомобиле, а также другую электронную технику.

    Прокуратура пока не может с уверенностью сказать, когда именно произошли убийства родственников нападавшего в квартире в Островце-Свентокшиском.

    "С большой вероятностью каждый из них погиб от двух выстрелов в область головы. Обстоятельства также указывают на то, что их убили ночью. Это связано с их положением: например, отец лежал в постели, все были одеты так, как обычно спят. Однако мы пока не знаем, из какого оружия их убили", – сообщил представитель прокуратуры.

    Он добавил, что в квартире в Островце-Свентокшиском было найдено семь единиц оружия.

    "Он также убил двух кошек в этой квартире, по одному выстрелу в каждую", – сообщил пресс-секретарь.

    В Кракове (Польша) в больнице умер нападавший с применением огнестрельного оружия, в результате чего шесть человек скончались, более десятка получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

    Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кирвинский сообщил, что нападавший - гражданин Польши. Он был госпитализирован после того, как получил ранение от полицейских во время операции.

    Отметим, что в субботу мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и начал стрелять по случайным людям. В ходе операции по задержанию пострадали двое полицейских. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии с тремя огнестрельными ранениями.

    Массовая стрельба Теракт Польша
    44 filmi
    44 filmi

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