В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человек

В доме мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова, обнаружили тела трех человек.

Как передает Report, об этом сообщает Polsat News со ссылкой на полицию.

Ранее о находке сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совещания с представителями силовых структур в Кракове.

"Многое указывает на то, что эта трагедия может иметь продолжение. Только что мне сообщили, что, вероятно, в доме нападавшего находятся погибшие. Нам предстоит это подтвердить. Такие выводы сделаны на основании изображения, полученного с беспилотника", - заявил глава правительства.

Подробности обнаружения тел и их личности пока не сообщаются.

Стрельба на главной рыночной площади Кракова произошла в субботу, 7 ноября, около 15:00 по местному (18:00 по бакинскому) времени. Гражданин Польши открыл огонь по прохожим из автомобиля, полиция задержала подозреваемого, после чего его госпитализировали.

В результате происшествия погибли шесть человек, еще 15 получили ранения, 12 пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.