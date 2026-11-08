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    В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человек

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 01:10
    В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человек

    В доме мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова, обнаружили тела трех человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Polsat News со ссылкой на полицию.

    Ранее о находке сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совещания с представителями силовых структур в Кракове.

    "Многое указывает на то, что эта трагедия может иметь продолжение. Только что мне сообщили, что, вероятно, в доме нападавшего находятся погибшие. Нам предстоит это подтвердить. Такие выводы сделаны на основании изображения, полученного с беспилотника", - заявил глава правительства.

    Подробности обнаружения тел и их личности пока не сообщаются.

    Стрельба на главной рыночной площади Кракова произошла в субботу, 7 ноября, около 15:00 по местному (18:00 по бакинскому) времени. Гражданин Польши открыл огонь по прохожим из автомобиля, полиция задержала подозреваемого, после чего его госпитализировали.

    В результате происшествия погибли шесть человек, еще 15 получили ранения, 12 пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.

    Krakovda atışma törədən şəxsin evində üç nəfərin meyiti aşkarlanıb
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