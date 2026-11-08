Прокуратура Польши рассматривает стрельбу в Кракове как теракт

Польская прокуратура рассматривает массовую стрельбу на Рыночной площади в Кракове как террористический акт.

Как передает Report со ссылкой на европейские медиа, в ходе обыска квартиры подозреваемого полиция обнаружила крупный арсенал оружия.

В частности, в помещении находились семь единиц огнестрельного оружия и значительное количество боеприпасов. Еще четыре единицы оружия подозреваемый взял с собой, направляясь в Краков. По предварительным данным, часть оружия была зарегистрирована на него, остальное - на его отца.

В воскресенье и понедельник в Польше объявлен общенациональный траур в память о погибших в результате стрельбы.

Представитель МВД Польши Каролина Галецкая сообщила в социальной сети X, что среди погибших и пострадавших есть граждане Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии. При этом она не уточнила, кто из иностранных граждан погиб, а кто получил ранения.

Ранее министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский сообщил, что среди погибших есть гражданин Великобритании.

"Среди пострадавших - пять иностранных граждан: из Великобритании, Германии, Австрии, Португалии и России. Среди погибших - гражданин Великобритании, трое граждан Польши, а также два человека, личности которых пока не установлены", - заявил министр в ночь на воскресенье.