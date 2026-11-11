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    В Азербайджане расширят охват возврата НДС

    Бизнес
    • 11 ноября, 2026
    • 15:04
    В Азербайджане расширят охват возврата НДС

    В соответствии с поправками в Налоговый кодекс, граждане смогут возвращать часть средств и при безналичных покупках у предпринимателей, которые не платят налог на добавленную стоимость (НДС).

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Аваз Гулиев в эфире передачи "Экономическая зона" на телеканале ATV.

    По его словам, начиная с 2019 года потребители получают обратно часть НДС по покупкам у налогоплательщиков, действующих в сферах розничной торговли, общественного питания и других услуг: "В результате применения механизма ƏDV Geri Al за прошедший период обороты этих субъектов и отраслей стали еще более прозрачными. Население начало требовать чеки, что привело как к увеличению налоговых поступлений, так и к легализации оборотов в этих сферах. Поэтому в продолжение данного проекта предусматривается распространение механизма и на субъекты, не являющиеся плательщиками НДС. В этом случае, механизм будет распространяться только на безналичные платежи. Возврат будет составлять 0,9% от суммы транзакции".

    Налог на добавленную стоимость (НДС) Налоговый кодекс
    ƏDV ödəyicisi olmayan sahibkarlardan alış-verişdə də keşbek tətbiq olunacaq
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