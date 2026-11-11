В Азербайджане расширят охват возврата НДС

В соответствии с поправками в Налоговый кодекс, граждане смогут возвращать часть средств и при безналичных покупках у предпринимателей, которые не платят налог на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Аваз Гулиев в эфире передачи "Экономическая зона" на телеканале ATV.

По его словам, начиная с 2019 года потребители получают обратно часть НДС по покупкам у налогоплательщиков, действующих в сферах розничной торговли, общественного питания и других услуг: "В результате применения механизма ƏDV Geri Al за прошедший период обороты этих субъектов и отраслей стали еще более прозрачными. Население начало требовать чеки, что привело как к увеличению налоговых поступлений, так и к легализации оборотов в этих сферах. Поэтому в продолжение данного проекта предусматривается распространение механизма и на субъекты, не являющиеся плательщиками НДС. В этом случае, механизм будет распространяться только на безналичные платежи. Возврат будет составлять 0,9% от суммы транзакции".