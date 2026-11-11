İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    ƏDV ödəyicisi olmayan sahibkarlardan alış-verişdə də keşbek tətbiq olunacaq

    Biznes
    • 11 noyabr, 2026
    • 14:41
    ƏDV ödəyicisi olmayan sahibkarlardan alış-verişdə də keşbek tətbiq olunacaq

    Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsinə görə, əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ödəyicisi olmayan sahibkarlardan nağdsız formada alış-veriş edən vətəndaşlara da ödənilən məbləğin müəyyən hissəsinin geri qaytarılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ATV-nin "İqtisadi zona" verilişinin efirində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi siyasəti baş idarəsinin rəis müavini Əvəz Quliyev bildirib.

    "Məlum olduğu kimi, 2019-cu ildən etibarən ƏDV ödəyicilərindən pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və digər xidmət sahələrində əhalinin etdiyi alışlar üzrə ƏDV-nin müəyyən hissəsinin nağdsız və nağd ödəmələrə uyğun müxtəlif faiz dərəcələri ilə istehlakçılara geri ödənilməsi tətbiq olunub. "ƏDV geri al" mexanizminin həyata keçirilməsi nəticəsində bu müddət ərzində həmin subyektlərin və sahələrin dövriyyələri daha da şəffaf hala gəlib.

    İctimai nəzarətin təmin edilməsi sayəsində əhali çekləri tələb etməyə başlayıb. Bu isə öz növbəsində həm vergi daxilolmalarının artmasına, həm də həmin sahələrdə dövriyyələrin leqallaşdırılmasına səbəb olub. Buna görə də bu layihənin davamı kimi ƏDV ödəyicisi olmayan subyektlərdən əhalinin alışları zamanı yalnız nağdsız qaydada ödənilən vəsaitin müəyyən hissəsinin istehlakçılara qaytarılması nəzərdə tutulur. ƏDV ödəyiciləri ilə müqayisədə yeni mexanizm yalnız nağdsız formada aparılan ödənişlərə tətbiq ediləcək. Bu məqsədlə nağdsız ödənişin 0,9 %-i miqdarında vəsaitin istehlakçılara geri qaytarılması təklif olunur", - deyə o bildirib.

    Əvəz Quliyev ƏDV geri al Keşbek Azərbaycanın Vergi Məcəlləsi Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
    В Азербайджане расширят охват возврата НДС
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:14
    Qırmızı Bazarda traktor minaya düşüb, xəsarət alan var - Əlavə olunub
    Hadisə
    16:08
    Yuri Qusev: Ukrayna və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyur
    Xarici siyasət
    16:02
    Zorin: Rusiya və Ukrayna arasında irimiqyaslı əsir mübadiləsi 2-3 həftə ərzində baş tuta bilər
    Region
    16:01
    Foto
    Azərbaycan Vyetnamla investisiya əməkdaşlığını müzakirə edib
    Biznes
    15:57
    Azərbaycanın U-19 millisi Monteneqroya uduzub
    Futbol
    15:56
    Azərbaycanın U-17 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə məğlubiyyətlə start verib
    Futbol
    15:54
    "Birbank Taksit" kartı ilə noyabr alış-verişlərinə əlavə 5 % bonus
    Maliyyə
    15:50
    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı sanksiyalar siyahısının genişləndirilməsini razılaşdırıblar
    Digər ölkələr
    15:50
    İşdən qanunsuz çıxarılmış 72 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti