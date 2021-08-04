Ливан получит от США гуманитарную помощь на 100 млн долларов

Соединенные Штаты Америки выделят почти 100 млн долларов на гуманитарную помощь Ливану.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду американский президент Джо Байден, выступая на третьей международной спонсорской конференции в поддержку населения Ливана.
"Сегодня я объявляю о новой гуманитарной помощи почти на 100 млн долларов. Это сверх 560 млн долларов в виде гуманитарной помощи, выделенных США Ливану за последние два года. Я призываю своих коллег [из других стран] <...> активизировать поддержку ливанскому народу", - сказал Байден.