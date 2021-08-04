О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ливан получит от США гуманитарную помощь на 100 млн долларов

Ливан получит от США гуманитарную помощь на 100 млн долларов Соединенные Штаты Америки выделят почти 100 млн долларов на гуманитарную помощь Ливану.
Другие страны
4 августа 2021 г. 19:31
Ливан получит от США гуманитарную помощь на 100 млн долларов

Соединенные Штаты Америки выделят почти 100 млн долларов на гуманитарную помощь Ливану.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду американский президент Джо Байден, выступая на третьей международной спонсорской конференции в поддержку населения Ливана.

"Сегодня я объявляю о новой гуманитарной помощи почти на 100 млн долларов. Это сверх 560 млн долларов в виде гуманитарной помощи, выделенных США Ливану за последние два года. Я призываю своих коллег [из других стран] <...> активизировать поддержку ливанскому народу", - сказал Байден.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Biden says US will send $100 million more in aid to Lebanon

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы
4 августа 2021 г. 18:30
Объявлен прием на вакантные места для учителей в Баку, Сумгайыте и Абшероне
Объявлен прием на вакантные места для учителей в Баку, Сумгайыте и Абшероне
4 августа 2021 г. 18:04
Назначен новый глава представительства ЕС в Азербайджане
Назначен новый глава представительства ЕС в Азербайджане
4 августа 2021 г. 16:01
МО: Информация о проникновении принадлежащего Азербайджану БПЛА на территорию Армении является ложной
МО: Информация о проникновении принадлежащего Азербайджану БПЛА на территорию Армении является ложной
4 августа 2021 г. 15:19
Пакистанский эксперт: Провокации Армении нарушают стабильность в регионе
Пакистанский эксперт: Провокации Армении нарушают стабильность в регионе
4 августа 2021 г. 14:15
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
4 августа 2021 г. 13:25
Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию о кадровых перестановках
Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию о кадровых перестановках
4 августа 2021 г. 13:10
Прогноз погоды в Азербайджане на август
Прогноз погоды в Азербайджане на август
4 августа 2021 г. 11:45
В Саатлы завели уголовное дело на подделавшего документы главврача
В Саатлы завели уголовное дело на подделавшего документы главврача
4 августа 2021 г. 11:11
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 38 человек
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 38 человек
4 августа 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi