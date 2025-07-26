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Сборная Азербайджана получила путевку в 1/4 финала Мировой серии по баскетболу 3x3

Сборная Азербайджана получила путевку в 1/4 финала Мировой серии по баскетболу 3x3 Женская сборная Азербайджана получила путевку в 1/4 финала группового этапа Мировой серии по баскетболу 3x3 в Сумгайыте.
Командные
26 июля 2025 г. 21:35
Сборная Азербайджана получила путевку в 1/4 финала Мировой серии по баскетболу 3x3

Женская сборная Азербайджана получила путевку в 1/4 финала группового этапа Мировой серии по баскетболу 3x3 в Сумгайыте.

Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Ратомира Делича встретилась со сборной Словакии.

Одержав победу над соперником со счетом 21:8 в этом матче, команда вышла в следующий этап как лидер группы.

Ранее наша сборная обыграла Чехию в первом групповом матче - 20:12.

Отметим, что национальная сборная Азербайджана встретится с командой Китая в 1/4 финала. Игра начнется 27 июля в 16:00.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi Dünya Seriyasının Sumqayıt mərhələsində 1/4 finala vəsiqə qazanıb

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