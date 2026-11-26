Завтра в Баку ожидается 15, в регионах - 16° тепла
Экология
- 26 ноября, 2026
- 12:25
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В Баку и на Абшеронском полуострове 27 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром в некоторых местах не исключается слабый туман, ветер южный.
Температура воздуха ночью составит 5-8, днем - 12-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет преобладать западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 12-16° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, в высокогорных районах - 10-15° мороза, днем - 0-5° тепла.
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