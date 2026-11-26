Кошта: Лидеры ЕС должны договориться по бюджету до конца года
- 26 ноября, 2026
- 12:27
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Президент Европейского совета Антониу Кошта призвал лидеров Европейского Союза проявить открытость, конструктивный подход и готовность к компромиссам при обсуждении долгосрочного бюджета ЕС.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом он заявил журналистам в Брюсселе перед началом специального заседания Европейского совета.
По его словам, соглашение необходимо достичь своевременно - до конца текущего года.
Глава Евросовета заявил, что рассчитывает приблизить лидеров стран ЕС к соглашению по трем ключевым вопросам долгосрочного бюджета Евросоюза: общему объему, распределению средств между приоритетными направлениями и созданию сбалансированной системы новых собственных источников доходов ЕС.
"Моя задача сегодня - приблизить лидеров к соглашению по этим трем основным вопросам", - сказал Кошта.
По его словам, новые источники доходов необходимы, чтобы удерживать национальные взносы государств-членов на разумном уровне.
Кошта подчеркнул, что следующий долгосрочный бюджет ЕС должен соответствовать основным задачам объединения, предусматривая поддержку фермеров, городов и регионов, увеличение инвестиций в безопасность и оборону, а также повышение конкурентоспособности европейской экономики.
Кроме того, бюджет должен учитывать ожидания граждан, в том числе в вопросах стоимости энергоносителей и доступности жилья, отметил он.
Кошта напомнил, что утверждение долгосрочного бюджета ЕС требует единогласия всех государств-членов, а не простого большинства голосов, как это происходит при принятии многих решений на национальном уровне.
"Чтобы достичь единогласия, все лидеры должны прислушиваться друг к другу, учитывать позиции остальных и найти общую компромиссную основу", - заявил он.