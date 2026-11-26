В Бангладеш полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона протестующих работников швейной промышленности, требовавших повышения заработной платы.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в четверг демонстранты попытались перекрыть крупную автомагистраль в городе Газипур, одном из основных центров швейного производства страны.

По данным полиции, протестующие также подожгли полицейский мотоцикл. Позднее ситуацию удалось стабилизировать.

Новая волна протестов началась на следующий день после того, как специальная комиссия одобрила повышение минимальной заработной платы работников отрасли на 36%. По данным Reuters, это наименьшее повышение за последние четыре десятилетия. Работники на протяжении нескольких недель требовали удвоить минимальную зарплату.

Многонедельные протесты уже приводили к закрытию фабрик, блокировке автомагистралей, повреждению имущества и перебоям в производстве. В швейной промышленности Бангладеш заняты более 4 млн человек. Страна занимает второе место в мире по экспорту одежды после Китая.