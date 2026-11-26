Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Абу Нады, возглавлявшего экономический отдел политбюро движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом ЦАХАЛ сообщил в соцсети "X".

По данным израильской армии, Абу Нада также занимал министерский пост в правительстве ХАМАС и отвечал за управление банками и инвестициями движения. ЦАХАЛ утверждает, что он направлял средства на финансирование террористической деятельности и укрепление вооруженных сил ХАМАС.