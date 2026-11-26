Вице-премьер, министр культуры Словакии Мартина Шимковичова совершит рабочий визит в Азербайджан в декабре.

Как передает Report, об этом она сообщила в соцсетях по итогам встречи с послом Азербайджана в Словакии Вюсалом Абдуллаевым и почетным консулом Джалалом Гасымовым.

"Мы обсудили возможности дальнейшего развития словацко-азербайджанских культурных связей, а также подготовку моего рабочего визита в Азербайджан в декабре. Меня радует, что культура является частью развивающегося стратегического партнерства между нашими странами. Наша общая цель – создавать условия для прямых контактов между учреждениями культуры, деятелями искусства и экспертами, а также содействовать реализации совместных проектов", - написала она.

Она также отметила значительный потенциал сотрудничества в области традиционной культуры, искусства, кино и охраны культурного наследия, выразив надежду на дальнейшее углубление взаимодействия во время декабрьского визита в Азербайджан.