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Азербайджанские спортсмены завоевали еще 6 медалей на Европейских Паралимпийских играх среди молодежи

Азербайджанские спортсмены завоевали еще 6 медалей на Европейских Паралимпийских играх среди молодежи Азербайджанские спортсмены завоевали еще шесть медалей на продолжающихся в Стамбуле Европейских Паралимпийских играх среди молодежи.
Индивидуальные
26 июля 2025 г. 21:52
Азербайджанские спортсмены завоевали еще 6 медалей на Европейских Паралимпийских играх среди молодежи

Азербайджанские спортсмены завоевали еще шесть медалей на продолжающихся в Стамбуле Европейских Паралимпийских играх среди молодежи.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Национального Паралимпийского комитета, в третий день соревнований на пьедестал почета поднялись три наших паратхэквондиста.

Амин Алиев (K44, 63 кг) одолел в полуфинале турецкого соперника, а в финале одержал победу над испанским спортсменом.

Амин Шихалиев (K44, 63 кг) и Имран Багиров (K44, 70 кг) завоевали бронзовые медали.

Наша параатлетка по прыжкам в длину, 14-летняя Айша Арабова (T11) стала победительницей своего первого международного турнира с результатом 3,47 метра.

Наш парадзюдоист Гусейн Исмаилзаде (J2, 70 кг) одолел турецкого и британского соперников в соревнованиях, проходивших в круговом формате, и завоевал бронзовую медаль.

16-летний парапловец Али Велиев взял бронзу среди юношей (2009-2010) в вольном стиле на дистанции 100 метров в смешанных категориях с результатом 1:02.15.

Отметим, что вчера наша национальная Паралимпийская команда завоевала две золотые и две бронзовые медали континентальных игр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan idmançıları Avropa Gənclər Paralimpiya Oyunlarında daha 6 medal qazanıblar

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