Азербайджанские спортсмены завоевали еще 6 медалей на Европейских Паралимпийских играх среди молодежи

Азербайджанские спортсмены завоевали еще шесть медалей на продолжающихся в Стамбуле Европейских Паралимпийских играх среди молодежи.

Азербайджанские спортсмены завоевали еще шесть медалей на продолжающихся в Стамбуле Европейских Паралимпийских играх среди молодежи.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Национального Паралимпийского комитета, в третий день соревнований на пьедестал почета поднялись три наших паратхэквондиста.

Амин Алиев (K44, 63 кг) одолел в полуфинале турецкого соперника, а в финале одержал победу над испанским спортсменом.

Амин Шихалиев (K44, 63 кг) и Имран Багиров (K44, 70 кг) завоевали бронзовые медали.

Наша параатлетка по прыжкам в длину, 14-летняя Айша Арабова (T11) стала победительницей своего первого международного турнира с результатом 3,47 метра.

Наш парадзюдоист Гусейн Исмаилзаде (J2, 70 кг) одолел турецкого и британского соперников в соревнованиях, проходивших в круговом формате, и завоевал бронзовую медаль.

16-летний парапловец Али Велиев взял бронзу среди юношей (2009-2010) в вольном стиле на дистанции 100 метров в смешанных категориях с результатом 1:02.15.

Отметим, что вчера наша национальная Паралимпийская команда завоевала две золотые и две бронзовые медали континентальных игр.