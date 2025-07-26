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В Агдаме в результате ДТП пострадали пять человек

В Агдаме в результате ДТП пострадали пять человек В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.
Происшествия
26 июля 2025 г. 21:57
В Агдаме в результате ДТП пострадали пять человек

В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

Как передает Карабахское бюро Report, в результате столкновения грузового автомобиля марки "Shacman" с внедорожником, травмы различной степени тяжести получили Тагиев Ниямеддин Тофиг оглу (1981 г.р.), Мамедов Эмин Гисмет оглу (1994 г.р.), Аскеров Вагиф Нураддин оглу (1975 г.р.), Шюкюров Яшар Велиаддин оглу (1976 г.р.) и Гулиев Джамаледдин Кярим оглу (1981 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в Бардинский диагностический центр. По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda yol qəzasında 5 nəfər xəsarət alıb

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