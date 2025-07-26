В Агдаме в результате ДТП пострадали пять человек

В Агдаме в результате ДТП пострадали пять человек

В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

https://images.report.az/photo/2272ff20-e81a-3244-aa5a-b997a53acb04.png https://images.report.az/photo/2272ff20-e81a-3244-aa5a-b997a53acb04.png

В Агдаме произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек. Как передает Карабахское бюро Report, в результате столкновения грузового автомобиля марки "Shacman" с внедорожником, травмы различной степени тяжести получили Тагиев Ниямеддин Тофиг оглу (1981 г.р.), Мамедов Эмин Гисмет оглу (1994 г.р.), Аскеров Вагиф Нураддин оглу (1975 г.р.), Шюкюров Яшар Велиаддин оглу (1976 г.р.) и Гулиев Джамаледдин Кярим оглу (1981 г.р.). Пострадавшие были доставлены в Бардинский диагностический центр. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Ağdamda yol qəzasında 5 nəfər xəsarət alıb