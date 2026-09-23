Турция передаст Ираку военную базу Башика-Зилкан

Вооруженные силы Турции начнут поэтапный вывод сил с военной базы Башика-Зилкан на севере Ирака.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице Управления по коммуникациям Администрации президента Турции в соцсети X.

Отмечается, что о данном решении было объявлено на совместной пресс-конференции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Али аль-Заиди в Нью-Йорке.

На полях Генассаблеи ООН представители двух стран провели ряд встреч, на которых обсуждались всесторонние стратегические связи Турции и Ирака, а также достигнуты договоренности об углублении сотрудничества в сфере безопасности.

"Стороны также достигли соглашения по расширению объемов двусторонней торговли и инвестиций, ускорения реализации совместных стратегических проектов, в первую очередь Проекта "Путь развития""", - следует из сообщения.