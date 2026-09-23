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    Турция передаст Ираку военную базу Башика-Зилкан

    В регионе
    • 23 сентября, 2026
    • 23:32
    Турция передаст Ираку военную базу Башика-Зилкан

    Вооруженные силы Турции начнут поэтапный вывод сил с военной базы Башика-Зилкан на севере Ирака.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на странице Управления по коммуникациям Администрации президента Турции в соцсети X.

    Отмечается, что о данном решении было объявлено на совместной пресс-конференции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Али аль-Заиди в Нью-Йорке.

    На полях Генассаблеи ООН представители двух стран провели ряд встреч, на которых обсуждались всесторонние стратегические связи Турции и Ирака, а также достигнуты договоренности об углублении сотрудничества в сфере безопасности.

    "Стороны также достигли соглашения по расширению объемов двусторонней торговли и инвестиций, ускорения реализации совместных стратегических проектов, в первую очередь Проекта "Путь развития""", - следует из сообщения.

    Реджеп Тайип Эрдоган Али аль-Заиди Турция Ирак
    Türkiyə Başika-Zilkan bazasını İraqa təhvil verəcək
    Türkiye to gradually hand over Bashiqa-Zilkan base to Iraq
    MiniBoss
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