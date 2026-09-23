Кац: Израиль пока не собирается выводить военных из буферной зоны в Сирии

Израильские военные пока не планируют покидать буферную зону на юге Сирии.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Израиль сохранит присутствие на горе Хермон и в зоне безопасности, пока остается угроза джихадистов на границе и для израильских граждан", - разъяснил он.

По словам министра, занятые израильскими силами Голанские высоты являются "неделимой частью Израиля". Кац предупредил, что если из Сирии нанесут удары по Израилю, то "любая территория, которую Израиль возьмет под контроль в этот раз, останется его навсегда по законам военного времени".

Ранее сирийский лидер Ахмед Аш-Шараа подчеркнул, что Дамаск не откажется от своих претензий на Голанские высоты.

Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке, расположенная на юге Сирии и севере Израиля. В 1974 году страны подписали соглашение, которое определяет нынешнюю границу Израиля и Сирии на этой территории, однако с тех пор стороны неоднократно обменивались ударами.