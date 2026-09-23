Аш-Шараа: Сирия готова к миру с Израилем при уважении им наших прав

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о возможности установления мира с Израилем, если Тель-Авив изменит свой подход и будет уважать права Дамаска.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он заявил в выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Возможность жить в мире и безопасности открыта для тех, кто хочет жить в мире - справедливом мире, который защищает права всех", - сказал аш-Шараа.

При этом сирийский лидер подчеркнул, что Дамаск не откажется от своих претензий на Голанские высоты. Аш-Шараа заявил, что атаки и вторжение израильских военных на территорию Сирии "противоречат общемировой тенденции" о признании полного суверенитета арабского государства.