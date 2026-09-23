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    Аш-Шараа: Сирия готова к миру с Израилем при уважении им наших прав

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 21:40
    Аш-Шараа: Сирия готова к миру с Израилем при уважении им наших прав

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о возможности установления мира с Израилем, если Тель-Авив изменит свой подход и будет уважать права Дамаска.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он заявил в выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Возможность жить в мире и безопасности открыта для тех, кто хочет жить в мире - справедливом мире, который защищает права всех", - сказал аш-Шараа.

    При этом сирийский лидер подчеркнул, что Дамаск не откажется от своих претензий на Голанские высоты. Аш-Шараа заявил, что атаки и вторжение израильских военных на территорию Сирии "противоречат общемировой тенденции" о признании полного суверенитета арабского государства.

    Ахмед аш-Шараа Эскалация на Ближнем Востоке Генеральная Ассамблея ООН Сирия Государство Израиль
    Suriya Prezidenti İsraillə sülhün şərtini açıqlayıb
    Al-Sharaa says peace with Israel possible if Syria's rights respected
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