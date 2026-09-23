Аш-Шараа: Сирия готова к миру с Израилем при уважении им наших прав
Другие страны
- 23 сентября, 2026
- 21:40
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о возможности установления мира с Израилем, если Тель-Авив изменит свой подход и будет уважать права Дамаска.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он заявил в выступлении на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Возможность жить в мире и безопасности открыта для тех, кто хочет жить в мире - справедливом мире, который защищает права всех", - сказал аш-Шараа.
При этом сирийский лидер подчеркнул, что Дамаск не откажется от своих претензий на Голанские высоты. Аш-Шараа заявил, что атаки и вторжение израильских военных на территорию Сирии "противоречат общемировой тенденции" о признании полного суверенитета арабского государства.
Suriya Prezidenti İsraillə sülhün şərtini açıqlayıb
Al-Sharaa says peace with Israel possible if Syria's rights respected
Последние новости
01:44
Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионеВ регионе
01:16
Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридораВнешняя политика
01:10
Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливеВ регионе
01:09
В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тураФутбол
00:59
Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборовДругие страны
00:35
Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультацияхВнешняя политика
00:31
Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношенийВнешняя политика
00:13
ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергииДругие страны
23:47