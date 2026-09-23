İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Suriya Prezidenti İsraillə sülhün şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2026
    • 22:11
    Suriya Prezidenti İsraillə sülhün şərtini açıqlayıb

    Suriya Prezidenti Əhməd Əhməd Əl Şaraa bəyan edib ki, əgər Təl-Əviv mövqeyini dəyişərsə və Dəməşqin hüquqlarına hörmət edərsə, İsraillə sülhün bərqərar olması mümkündür.

    "Report" "The Times of Israel" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasındakı çıxışında bildirib.

    "Sülh və təhlükəsizlik şəraitində yaşamaq imkanı sülh içində yaşamaq istəyənlər üçün açıqdır – hər kəsin hüquqlarını qoruyan ədalətli sülh", - Əl Şaraa deyib.

    Bununla yanaşı, Suriya lideri vurğulayıb ki, Dəməşq Qolan təpələri ilə bağlı iddialarından imtina etməyəcək.

    Əl Şaraa bəyan edib ki, İsrail hərbçilərinin Suriya ərazisinə hücumları və müdaxiləsi ərəb dövlətinin tam suverenliyinin tanınması barədə ümumdünya tendensiyasına ziddir.

    Əhməd Əl Şaraa İsrail-Suriya münasibətləri Suriya İsrail Dövləti Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası
    Аш-Шараа: Сирия готова к миру с Израилем при уважении им наших прав
    Al-Sharaa says peace with Israel possible if Syria's rights respected
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:13

    Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıb

    Futbol
    01:05

    Əraqçi Vadefulla görüşdə BMT və Aİ-ni tənqid edib

    Region
    00:53

    Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    00:37

    Ceyhun Bayramov: TRIPP regional əlaqələrin inkişafına və sülhün möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    00:26

    Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    00:11

    Hörmüz boğazında yük gəmisi zərbəyə məruz qalıb, ölən var

    Digər ölkələr
    23:54

    Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    23:50

    Marko Rubio: ABŞ və İran arasındakı təmaslarda irəliləyiş yoxdur

    Digər ölkələr
    23:33

    Kats Suriyaya xəbərdarlıq edib: Əbədi olaraq İsrailin nəzarətində qalacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti