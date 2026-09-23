Джейхун Байрамов и Константинос Комбос обсудили мирный процесс на Южном Кавказе
- 23 сентября, 2026
- 23:59
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кипра Константиносом Комбосом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщает Report, это следует из публикации на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.
Согласно информации, министры обменялись мнениями по продолжающимся усилиям по установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе, а также подчеркнули важность продолжения межгосударственного политического диалога.
Они также обсудили повестку сотрудничества Азербайджана и ЕС и другие региональные процессы.
On the sidelines of #UNGA81, the Minister of Foreign Affairs @bayramov_jeyhun met with his colleague from Cyprus @ckombos.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026
The sides emphasized the importance of sustaining political dialogue.
They also exchanged views on the Azerbaijan–EU cooperation agenda, regional… pic.twitter.com/xkGuqXoXvB