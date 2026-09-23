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    Джейхун Байрамов и Константинос Комбос обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 23:59
    Джейхун Байрамов и Константинос Комбос обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кипра Константиносом Комбосом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report, это следует из публикации на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

    Согласно информации, министры обменялись мнениями по продолжающимся усилиям по установлению долгосрочного мира на Южном Кавказе, а также подчеркнули важность продолжения межгосударственного политического диалога.

    Они также обсудили повестку сотрудничества Азербайджана и ЕС и другие региональные процессы.

    Джейхун Байрамов Константинос Комбос Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Организация Объединённых Наций (ООН) Генеральная Ассамблея ООН Европейский союз (ЕС) Республика Кипр Южный Кавказ
    Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib
    Azerbaijan, Cyprus discuss political dialogue and regional developments
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