Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib
- 23 sentyabr, 2026
- 23:54
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Kiprin xarici işlər naziri Konstantinos Kombosla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Görüş zamanı tərəflər siyasi dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Nazirlər, həmçinin Azərbaycan–Avropa İttifaqı əməkdaşlığı gündəliyi, regional proseslər, eləcə də Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində aparılan səylər barədə fikir mübadiləsi aparıb.
On the sidelines of #UNGA81, the Minister of Foreign Affairs @bayramov_jeyhun met with his colleague from Cyprus @ckombos.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026
The sides emphasized the importance of sustaining political dialogue.
They also exchanged views on the Azerbaijan–EU cooperation agenda, regional… pic.twitter.com/xkGuqXoXvB