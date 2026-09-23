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    Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 23:54
    Ceyhun Bayramov kiprli həmkarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Kiprin xarici işlər naziri Konstantinos Kombosla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    Görüş zamanı tərəflər siyasi dialoqun davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Nazirlər, həmçinin Azərbaycan–Avropa İttifaqı əməkdaşlığı gündəliyi, regional proseslər, eləcə də Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində aparılan səylər barədə fikir mübadiləsi aparıb.

    Ceyhun Bayramov Konstantinos Kombos Cənubi Qafqazda tərəfdaşlıq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Avropa İttifaqı (Aİ) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Cənubi Qafqaz BMT Baş Assambleyası
    Джейхун Байрамов и Константинос Комбос обсудили мирный процесс на Южном Кавказе
    Azerbaijan, Cyprus discuss political dialogue and regional developments
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