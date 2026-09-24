Джейхун Байрамов: TRIPP откроет новые возможности для региональной связанности и экономического развития

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на мероприятии "Процветание через мир: инвестиции в Транскаспийский торговый маршрут и TRIPP", организованном правительством США в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

В своем выступлении министр представил видение Азербайджана по укреплению региональной связанности. По его словам, развитие транспортно-логистических связей может существенно способствовать ускорению экономического роста в регионе, повышению устойчивости цепочек поставок и созданию новых инвестиционных возможностей.

Основное внимание на мероприятии было уделено проекту TRIPP. Отмечается, что проект, представленный как один из важных результатов Вашингтонского саммита, предусматривает создание беспрепятственного мультимодального транспортного сообщения между основной частью территории Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Ожидается, что реализация проекта также будет способствовать развитию более широких региональных связей и укреплению долгосрочного мира в регионе.

Джейхун Байрамов высоко оценил усилия США по реализации TRIPP и выразил благодарность за оказанную поддержку.

Глава МИД подчеркнул, что проект не ограничивается транспортной сферой и обладает значительным потенциалом для развития региональных энергетических связей и диверсификации источников энергии.

В своем выступлении Байрамов также отметил реализуемые Азербайджаном проекты в сфере транспорта и логистики. Было отмечено, что продолжаются инвестиции в создание интегрированного транспортно-логистического хаба вокруг Бакинского порта и Алятской свободной экономической зоны.

Байрамов подчеркнул важность расширения цифровизации, упрощения логистических и таможенных процедур, а также укрепления координации между региональными партнерами. В этой связи было отмечено, что дорожные карты по координации между Азербайджаном, Казахстаном, Турцией и Грузией способствуют развитию региональных транспортных связей.

Согласно подходу Азербайджана, развитие Транскаспийского маршрута и новых проектов транспортной связанности, таких как TRIPP, позволит теснее связать страны и рынки, создавая дополнительные возможности для региональной торговли, инвестиций и энергетического сотрудничества.