Грузовое судно подверглось удару в Ормузе, есть погибший

При попадании снарядов в сухогруз MV Cape Dao в Ормузском проливе один человек погиб.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times.

Согласно информации, судно под флагом Антигуа и Барбуда направлялось из порта Мина-Сакр (ОАЭ) в Индию через Ормузский пролив близ Омана.

Уточняется, что две торпеды попали в левый борт сухогруза, повредив жилой отсек и часть машинного отделения. На судне находились 28 человек, 20 из них - граждане Индии. Погибший был индийцем. Остальных членов экипажа эвакуировали.

Информация о том, кто осуществил пуск торпед, не приводится.