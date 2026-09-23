Грузовое судно подверглось удару в Ормузе, есть погибший
Другие страны
- 23 сентября, 2026
- 23:44
При попадании снарядов в сухогруз MV Cape Dao в Ормузском проливе один человек погиб.
Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times.
Согласно информации, судно под флагом Антигуа и Барбуда направлялось из порта Мина-Сакр (ОАЭ) в Индию через Ормузский пролив близ Омана.
Уточняется, что две торпеды попали в левый борт сухогруза, повредив жилой отсек и часть машинного отделения. На судне находились 28 человек, 20 из них - граждане Индии. Погибший был индийцем. Остальных членов экипажа эвакуировали.
Информация о том, кто осуществил пуск торпед, не приводится.
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