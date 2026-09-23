Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Грузовое судно подверглось удару в Ормузе, есть погибший

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 23:44
    Грузовое судно подверглось удару в Ормузе, есть погибший

    При попадании снарядов в сухогруз MV Cape Dao в Ормузском проливе один человек погиб.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Hindustan Times.

    Согласно информации, судно под флагом Антигуа и Барбуда направлялось из порта Мина-Сакр (ОАЭ) в Индию через Ормузский пролив близ Омана.

    Уточняется, что две торпеды попали в левый борт сухогруза, повредив жилой отсек и часть машинного отделения. На судне находились 28 человек, 20 из них - граждане Индии. Погибший был индийцем. Остальных членов экипажа эвакуировали.

    Информация о том, кто осуществил пуск торпед, не приводится.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Индия
    Hörmüz boğazında yük gəmisi zərbəyə məruz qalıb, ölən var
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

    В регионе
    01:16

    Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридора

    Внешняя политика
    01:10

    Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливе

    В регионе
    01:09

    В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тура

    Футбол
    00:59

    Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборов

    Другие страны
    00:35

    Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    00:31

    Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношений

    Внешняя политика
    00:13

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии

    Другие страны
    23:47

    РФ продлила запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении

    В регионе
    Лента новостей