Марко Рубио: Прорыва в контактах США и Ирана нет

Прорыва в контактах между Ираном и США нет, однако стороны продолжают обмениваться идеями и сигналами.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы открыты для переговоров. Вчера, насколько я понимаю, состоялся в основном обмен идеями и сигналами через посредников ООН. Это позитивный момент, но я бы не назвал его каким-то серьезным прорывом. Сам факт того, что этот разговор состоялся, уже имеет значение", - сказал Рубио.

Напомним, президент США Дональд Трамп 22 сентября заявил, что для заключения соглашения, которое положит конец конфликту с Ираном, существуют определенные предпосылки.

По его словам, представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели "очень продуктивную" встречу с иранскими посредниками, в ходе которой было высказано много хороших идей. Трамп также допустил возможность достижения соглашения до промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.