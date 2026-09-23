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    Марко Рубио: Прорыва в контактах США и Ирана нет

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 22:51
    Марко Рубио: Прорыва в контактах США и Ирана нет

    Прорыва в контактах между Ираном и США нет, однако стороны продолжают обмениваться идеями и сигналами.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Мы открыты для переговоров. Вчера, насколько я понимаю, состоялся в основном обмен идеями и сигналами через посредников ООН. Это позитивный момент, но я бы не назвал его каким-то серьезным прорывом. Сам факт того, что этот разговор состоялся, уже имеет значение", - сказал Рубио.

    Напомним, президент США Дональд Трамп 22 сентября заявил, что для заключения соглашения, которое положит конец конфликту с Ираном, существуют определенные предпосылки.

    По его словам, представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели "очень продуктивную" встречу с иранскими посредниками, в ходе которой было высказано много хороших идей. Трамп также допустил возможность достижения соглашения до промежуточных выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

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    Marko Rubio: ABŞ və İran arasındakı təmaslarda irəliləyiş yoxdur
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