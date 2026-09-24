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    Азербайджан и Багамы подписали меморандум о политических консультациях

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2026
    • 00:38
    Азербайджан и Багамы подписали меморандум о политических консультациях

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Багамских Островов Фредериком Митчеллом в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

    На встрече обсуждались перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Багамскими Островами. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Министры подчеркнули важность создания стратегического диалога между двумя странами, а также определения и развития новых направлений взаимовыгодного сотрудничества.

    По итогам встречи между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Содружества Багамских Островов подписан Меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям.

    Отмечается, что документ будет способствовать развитию регулярных дипломатических контактов и консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Подчеркивается, что меморандум создаст основу для дальнейшего расширения азербайджано-багамских отношений и формирования новых направлений сотрудничества.

    Джейхун Байрамов Генеральная Ассамблея ООН Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Багамские острова
    Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb
    Azerbaijan, Bahamas sign MoU on political consultations
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