Азербайджан и Багамы подписали меморандум о политических консультациях

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Багамских Островов Фредериком Митчеллом в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

На встрече обсуждались перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Багамскими Островами. Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министры подчеркнули важность создания стратегического диалога между двумя странами, а также определения и развития новых направлений взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам встречи между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Содружества Багамских Островов подписан Меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям.

Отмечается, что документ будет способствовать развитию регулярных дипломатических контактов и консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Подчеркивается, что меморандум создаст основу для дальнейшего расширения азербайджано-багамских отношений и формирования новых направлений сотрудничества.