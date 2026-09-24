Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb
- 24 sentyabr, 2026
- 00:26
BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası (#UNGA81) çərçivəsində Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Baham Adalarının xarici işlər naziri Frederik Mitçel arasında görüş keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Görüş zamanı Azərbaycan ilə Baham Adaları arasında ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Nazirlər iki ölkə arasında strateji dialoqun yaradılmasının, eləcə də qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın yeni istiqamətlərinin müəyyənləşdirilərək inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
Görüşün yekununda Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Baham Adaları Birliyinin Xarici İşlər Nazirliyi arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
Sənədin iki ölkənin xarici siyasət qurumları arasında müntəzəm diplomatik əlaqələrin və məsləhətləşmələrin inkişafına xidmət edəcəyi bildirilib. Memorandumun Azərbaycan-Baham Adaları münasibətlərinin daha da genişləndirilməsi və yeni əməkdaşlıq istiqamətlərinin formalaşdırılması üçün əsas yaradacağı qeyd olunub.
On the sidelines of #UNGA81, Foreign Ministers @Bayramov_Jeyhun met with @FredMitchell242, Minister of Foreign Affairs of the Bahamas. The sides discussed the prospects for developing 🇦🇿–🇧🇸 bilateral and multilateral relations, exchanged views on issues of mutual interest. The importance of establishing a strategic dialogue and exploring new areas of mutually beneficial cooperation was emphasized. Concluding the productive exchange, the Ministers signed the “Memorandum of Understanding on political consultations between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan and the Ministry of Foreign Affairs of the Commonwealth of the Bahamas.” This document will foster regular diplomatic engagement and serve as a strong foundation for advancing our bilateral partnership. #Azerbaijan #Bahamas #UNGA81 🇦🇿 🤝 🇧🇸— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 23, 2026