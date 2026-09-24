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    ФБР расследует сообщения о взломе портала FBIJobs.gov

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 00:22
    ФБР расследует сообщения о взломе портала FBIJobs.gov

    Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование сообщений хакерской группировки ShinyHunters о взломе портала FBIJobs.gov и возможной утечке персональных данных сотрудников ведомства.

    Как передает Report, ФБР сообщило в социальной сети X, что знает о заявлении группировки, которая утверждает, что получила доступ к порталу и похитила данные сотрудников бюро.

    "Хотя источник утечки пока не установлен - сторонняя система или собственная система ФБР, - мы проводим тщательное расследование данного инцидента и тесно сотрудничаем с подрядчиками, обеспечивающими работу портала FBIJobs.gov, с целью устранения всех возможных рисков", - говорится в сообщении.

    Ранее ShinyHunters заявила о взломе портала и краже тысяч записей о сотрудниках ФБР. При этом ведомство не подтвердило масштабы предполагаемой утечки.

    Как пишет The Washington Post, руководство ФБР во вторник направило сотрудникам служебную записку с подробностями предполагаемой утечки и рекомендовало принять меры для защиты персональной информации.

    По данным издания, в случае подтверждения заявления хакеров под угрозой могут оказаться данные примерно 37 тыс. сотрудников ФБР, включая адреса проживания, номера телефонов и даты рождения.

    ShinyHunters заявила, что осуществила атаку в ответ на публикацию ФБР о методах деятельности группировки. В качестве доказательства хакеры опубликовали скриншот взломанного сайта, а также информацию примерно о 5 тыс. сотрудников бюро.

    Хакерская атака (Кибератаки) Федеральное бюро расследований США (ФБР)
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